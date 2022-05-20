В России для допуска на ЕГЭ не потребуется прививка от коронавируса

Роспотребнадзор рассказал, какие меры будут предприняты на государственных экзаменах для выпускников школ в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.
Ведомство отменило несколько ограничительных мер 2020-2021 года. Например, на ЕГЭ и ОГЭ больше не надо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и зигзагообразную рассадку.
Однако при сдаче экзамена всё ещё необходимо носить маски организаторам и наблюдателям. Также сохранили следующие правила: составление графика явки школьников на итоговую аттестацию, проветривание помещений и уборка с дезинфицирующими средствами, бесконтактное измерение температуры у организаторов и участников на входе.
Для допуска на экзамены не требуются обязательная вакцинация от коронавируса и результаты ПЦР-теста. Также школьники вправе использовать средства индивидуальной защиты по своему желанию.