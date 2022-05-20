В России для допуска на ЕГЭ не потребуется прививка от коронавируса

Однако при сдаче экзамена всё ещё необходимо носить маски организаторам и наблюдателям. Также сохранили следующие правила: составление графика явки школьников на итоговую аттестацию, проветривание помещений и уборка с дезинфицирующими средствами, бесконтактное измерение температуры у организаторов и участников на входе.