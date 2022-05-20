В Башкирии женщина лишилась 80 тысяч рублей из-за мошенников

В отдел полиции города Октябрьского поступило заявление от женщины, которая является индивидуальным предпринимателем. По словам потерпевшей, на телефон поступил звонок от неизвестного, который предлагал купить офисную бумагу.

Переговоры вел муж бизнес-леди, который договорился о доставке. Через некоторое время злоумышленник вновь позвонил сотруднику магазина и сообщил, что бумага доставлена. Мужчина проверил количество и оплатил по реквизитам, которые указал незнакомец.

После разгрузки товара, водитель попросил оплатить доставку, однако муж потерпевшей сообщил, что нужная сумма уже переведена. После этого мужчины выяснили, что им звонили с одного и того же номера. Индивидуальному предпринимателю был нанесен ущерб в размере 80 тысяч рублей. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и устанавливаются личности злоумышленников.