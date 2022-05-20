В Уфу прибыл автопробег «Наша сила V единстве»

Автопробег под девизом «Наша сила V единстве», который стартовал накануне из угольной столицы Башкирии, сегодня прибыл в Уфу. Участники акции почтили память погибших и торжественно возложили цветы к памятнику «Скорбящая мать».

Автомарш проедет через Мамаев Курган в Волгограде, Махачкалу, Грозный и Нальчик, финишируют общественники на горе Эльбрус, где также пройдут торжественные мероприятия. Организатором автопробега выступила общественная организация военных инвалидов «ВоИн».

Мы поднимемся на Эльбрус и возложим цветы к Вечному огню, к памятнику солдатам ВОВ. Будем проводить по пути встречи с ветеранами. Илья Рыбаков, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Республике Башкортостан

В каждом городе по пути следования колонны планируются торжественные митинги у памятников участникам локальных войн. Цель акции – социальная адаптация военных инвалидов и ветеранов боевых действий, активизация их образа жизни путём вовлечения в общественно-значимые мероприятия.