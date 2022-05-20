В лесу под Уфой спасатели провели учения по тушению пожара

Огонь в лесу на окраине Уфы. В Демский район было отправлено полсотни единиц техники на борьбу с пожаром. Возгорание явилось следствием поджога, который организовали сами сотрудники спасательных служб – в рамках масштабных учений.

Один в поле не воин, поэтому здесь почти две с половиной сотни человек. Огонь подбирается к садовому товариществу. Пожарные и лесохрана идут наперерез низовому пожару. В это время трактористы спешат замкнуть минерализованную полосу. На фоне спасательной операции неожиданным островком спокойствия выглядит невозмутимый рыбак. Мужчина знает, что это всего лишь учения. Но действуют пожарные так, как на реальном выезде.

Тушение лесных пожаров осложняется тем, что доступ к воде бывает затруднён. Пожарную часть села Максимовка выручает насосно-рукавный автомобиль. В республике такой пока один. Он работает и для забора воды благодаря нескольким насосам, один из которых качает 130 литров в секунду, и на подачу – длина рукава полтора километра.