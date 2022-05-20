В Башкирии показали, как проходят лечение пациенты ковид-госпиталя в Туймазах

За минувшие сутки коронавирусом заболели 74 жителя республики. Всего в стационарах Башкортостана сейчас находятся свыше 130 инфицированных пациентов. И часть из них получает медицинский уход в госпитале города Туймазы. К слову, лечатся там не только с ковидом, но с и другими болезнями.

Последствия коронавируса Ахат Газизов долечивает уже в новом госпитале. В инфекционное отделение мужчина попал с воспалением лёгких. Измученное ковидом здоровье подкосила изменчивая погода. Новый ковид-госпиталь стал спасением не только для жителей города Туймазы. Сюда привозят пациентов из Бакалинского, Шаранского, Ермекеевского, Белебеевского и Бижбулякского районов и даже из города Октябрьского.

Всем пациентам оказывается медпомощь по всем стандартам по профилю «инфекционные болезни». Забир Гиздатуллин, главный врач Туймазинской центральной районной больницы

Клинику возвели в рекордные сроки – за 45 рабочих дней, невзирая на зиму и новогодние каникулы. После окончания пандемии коронавируса больница станет широкопрофильным медучреждением. Впрочем, частично с возложенной задачей она справляется и сейчас. Здесь лечат пациентов не только с коронавирусом, но и со многими другими инфекционными заболеваниями.

Медучреждение построено по проекту уже действующих ковид-госпиталей в Зубово и Стерлитамаке – одноэтажные корпуса в форме соцветия курая. При возведении больницы строители опирались на предыдущий опыт и кое-что изменили. Например, коридоры сделали более широкими на случай экстренного размещения дополнительных коек, а пациентов с инфекционными заболеваниями полностью изолировали от ковидных больных.

Как и в предыдущих госпиталях, боксы строили по так называемой мельцеровской системе. То есть у каждой палаты – отдельных вход, два шлюза и индивидуальная система вентиляции. В новом инфекционном госпитале оборудовано 50 боксов, 10 из них – реанимационные. Сейчас один луч больницы полностью отдан под ковидных больных. Лечение здесь получают 46 человек, 6 из них находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ.

Без кислорода теперь не может прожить и Нариман Утаушев. Самолечением мужчина довёл себя до реанимации. В больницу он попал с отрицательным тестом на коронавирус и температурой под сорок. Минимум симптомов и максимальная температура. Большая часть пациентов попадает в ковид-госпиталь именно с такими показателями, говорят медики.

Пациенты лечатся на дому и поступают к нам уже тяжелыми. Сейчас уже снижается постпрививочный иммунитет, а также у тех, кто переболел. Гульнара Арсланова, заведующая клинико-диагностическим инфекционным центром г. Туймазы