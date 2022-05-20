В Уфе идет строительство канала для гребного слалома

Уникальный спортивный объект появится в столице республики. В уфимском Инорсе идет строительство канала для гребного слалома. Он соединит озеро Теплое и реку Уфа. Сейчас в стране функционирует один такой канал и только в теплое время года. Уфимский спортобъект будет работать даже зимой. А потому окончания его строительства уже ждет вся сборная России.
С этого клуба началась спортивная карьера Алсу Миназовой десять лет назад. Семья только переехала в Уфу, и девочка увидела группу спортсменов с каяками и каноэ. К тому времени она уже занималась танцами и плаванием, но нигде подолгу не задерживалась. В гребной слалом пришла в 12 лет, что довольно поздно. Ее сверстники уже уверено управляли лодками и выступали на турнирах.
Настолько быстро, что в 2021 она единственная представляла Россию среди женщин на Олимпиаде в Токио. Выступала сразу в двух классах: на байдарке и каноэ.
В Уфе Алсу Миназова не частый гость. Спортсменка тренируется и живет в Москве. Но уже скоро будет проводить с семьей больше времени. С февраля в уфимском Инорсе идет строительство 250-метрового канала для гребного слалома.
Единственный в стране на сегодняшний день канал для гребного слалома находится в Окуловке Нижегородской области. Он имеет естественное происхождение. Долгое время в стране искали еще один подходящий водоем. В итоге идеальные по всем параметрам условия нашли в уфимском Инорсе. Канал объединит озеро Теплое и реку Уфа. Спортивный объект станет уникальным по своим характеристикам. Ведь в отличие от канала в Окуловке будет функционировать круглый год.
Согласно паспорту объекта, первая очередь завершится в октябре 2023 года. Строители построят русло гребного канала. Там, где находится экскаватор, будет 4-этажное спортсооружение, а дальше – многоступенчатая смотровая площадка.
Строительство первой очереди комплекса оценивается в 255 миллионов рублей. Большая часть из них – из федерального бюджета по проекту «Спорт – норма жизни». Объект планируют сдать в 2024 году, к 450-летию города. И ждут его не только в Башкортостане. Сюда на тренировки и соревнования приедет вся сборная России.