В Башкирии число подтвержденных фактов коронавируса увеличилось на 78 случаев

В Башкирии за сутки общее число подтвержденных фактов коронавируса за сутки выросло на 78 человек. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 287 664 случаев заболевания.

Фото №1 - В Башкирии число подтвержденных фактов коронавируса увеличилось на 78 случаев

По данным Минздрава Башкирии, выписано по выздоровлению в регионе 281 306 пациентов, в том числе за сутки – 75. Также сообщается, что за сутки зафиксировано 3 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии погибли от этого заболевания 5 658 человек.

На 21 мая в стационарах республики находится 131 пациент с подтвержденным диагнозом, а на амбулаторном лечении – 569 пациентов.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти