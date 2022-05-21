В Башкирии число подтвержденных фактов коронавируса увеличилось на 78 случаев

В Башкирии за сутки общее число подтвержденных фактов коронавируса за сутки выросло на 78 человек. Всего с начала пандемии в республике зафиксировали 287 664 случаев заболевания.

По данным Минздрава Башкирии, выписано по выздоровлению в регионе 281 306 пациентов, в том числе за сутки – 75. Также сообщается, что за сутки зафиксировано 3 смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии погибли от этого заболевания 5 658 человек.