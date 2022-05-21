В Башкирии за сутки задержано 38 водителей, севших за руль в нетрезвом виде

В Башкирии в пятницу, 20 мая, начались традиционные рейды ГИБДД, которые проводятся каждую неделю в целях предупреждения аварийных ситуаций на дорогах и пресечения нарушений правил дорожного движения.

По данным ГИБДД республики, за эти сутки сотрудниками Госавтоинспекции было составлено более 2 200 административных материалов в отношении нарушителей. В их числе отмечено 78 фактов выезда на встречную полосу. За одни только сутки. За это же время удалось выявить и задержать 38 водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом виде.