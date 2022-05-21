Минздрав Башкирии опубликовал новое расписание «Поездов здоровья» в шести районах

В Башкирии проводится акция «Здоровая республика - здоровый регион», в рамках которой по районам региона курсируют «Поезда здоровья». Медицинские работники, а также оборудование для обследования граждан, продолжат работу в шести районах республики.

Фото №1 - Минздрав Башкирии опубликовал новое расписание «Поездов здоровья» в шести районах

По данным Минздрава РБ, уже осмотрено 21 471 человек и проведено в общей сложности 8 695 различных обследований. Выявлены такие заболевания, как избыточный вес, сердечно-сосудистые. У 63 человек подозревают злокачественные новообразования, у двух – туберкулез. На обследование были направлены 305 пациентов, госпитализировано 56 человек.

Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:

- Уфимский маршрут начинает работу в Уфимском районе (23.05-24.05 село Нижегородка, 25.05-26.05 деревня Шамонино, 27.05 деревня Шмидтово);

- Дуванский маршрут начинает работу в КБелокатайском районе (23.05-24.05 село Майгаз, 25.05-27.05 село Ургала);

- Нефтекамский маршрут начинает работу в Аскинском районе (23.05 село Кашкино, 24.05 деревня Султанбеково, 25.05-26.05 село Урмиязы, 27.05 деревня Ст.Казанчи

- Октябрьский маршрут начинает работу в Бакалинском районе (23.05-24.05 село Урманаево, 25.05-26.05 село Куштиряково, 27.05 село Новоурсаево).

- Стерлитамакский маршрут продолжает работу в Ишимбайском районе (23.05-24.05 село Новоаптиково, 25.05-26.05 село Ахмерово, 27.05 село Ишеево).

- Белорецкий маршрут начинает работу в Абзелиловском районе (25.05-26.05 деревня Баимово, 27.05-30.05 деревня Михайловка)

Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».

Фото: пресс-служба Минздрава РБ 

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Уфимская волна