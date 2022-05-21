Минздрав Башкирии опубликовал новое расписание «Поездов здоровья» в шести районах

В Башкирии проводится акция «Здоровая республика - здоровый регион», в рамках которой по районам региона курсируют «Поезда здоровья». Медицинские работники, а также оборудование для обследования граждан, продолжат работу в шести районах республики.

По данным Минздрава РБ, уже осмотрено 21 471 человек и проведено в общей сложности 8 695 различных обследований. Выявлены такие заболевания, как избыточный вес, сердечно-сосудистые. У 63 человек подозревают злокачественные новообразования, у двух – туберкулез. На обследование были направлены 305 пациентов, госпитализировано 56 человек.