Минздрав Башкирии опубликовал новое расписание «Поездов здоровья» в шести районах

В Башкирии проводится акция «Здоровая республика - здоровый регион», в рамках которой по районам региона курсируют «Поезда здоровья». Медицинские работники, а также оборудование для обследования граждан, продолжат работу в шести районах республики.
По данным Минздрава РБ, уже осмотрено 21 471 человек и проведено в общей сложности 8 695 различных обследований. Выявлены такие заболевания, как избыточный вес, сердечно-сосудистые. У 63 человек подозревают злокачественные новообразования, у двух – туберкулез. На обследование были направлены 305 пациентов, госпитализировано 56 человек.
Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:
- Уфимский маршрут начинает работу в Уфимском районе (23.05-24.05 село Нижегородка, 25.05-26.05 деревня Шамонино, 27.05 деревня Шмидтово);
- Дуванский маршрут начинает работу в КБелокатайском районе (23.05-24.05 село Майгаз, 25.05-27.05 село Ургала);
- Нефтекамский маршрут начинает работу в Аскинском районе (23.05 село Кашкино, 24.05 деревня Султанбеково, 25.05-26.05 село Урмиязы, 27.05 деревня Ст.Казанчи
- Октябрьский маршрут начинает работу в Бакалинском районе (23.05-24.05 село Урманаево, 25.05-26.05 село Куштиряково, 27.05 село Новоурсаево).
- Стерлитамакский маршрут продолжает работу в Ишимбайском районе (23.05-24.05 село Новоаптиково, 25.05-26.05 село Ахмерово, 27.05 село Ишеево).
- Белорецкий маршрут начинает работу в Абзелиловском районе (25.05-26.05 деревня Баимово, 27.05-30.05 деревня Михайловка)
Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».
Фото: пресс-служба Минздрава РБ