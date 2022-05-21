Дворец борьбы в Уфе планируют открыть в 2024 году

В Уфе приступили к строительству Дворца борьбы. Сегодня площадку будущего спортивного сооружения осмотрел глава республики.

Сейчас там идет подготовительная работа. Радию Хабирову рассказали, что по проекту в здании предусмотрено восемь спортзалов, медико-восстановительный центр, фитнес-центр с бассейном и не только. Объект построят в классическом стиле с колоннами, концепция предполагает античные нотки в архитектуре. Открыть учреждение планируют через два года.

Есть только один нерешённый вопрос – это завершение реконструкции расположенного рядом храма. Надо довести эту историю до ума, и мы обязательно найдём решение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Здание очень современное. При этом мы постарались передать дух, потому что все-таки спортивная борьба – это греко-римские традиции. Андрей Стариков, автор концепции проекта Дворца борьбы

Также Радию Хабирову показали, как ведется реконструкция уфимского парка «Кашкадан». Первый этап благоустройства начался осенью 2020 года, тогда рабочим пришлось выполнить, пожалуй, одну из самых сложных задач – осушить, углубить и очистить озеро. Второй этап начался в конце прошлого года. Озеро вновь наполнили водой и затем приступили к благоустройству территории. На береговой линии сделали пирсы. Сейчас идет обустройство амфитеатров, зон отдыха и пляжа. Ярким штрихом парка станет архитектурная подсветка территории. Радий Хабиров высоко оценил проделанную работу. Открытие парка запланировано в День города, 12 июня.