Радий Хабиров побывал на первом в Башкортостане автозаправочном комплексе IRBIS

В Уфимском районе реализовали очередной проект по улучшению придорожного сервиса. Сегодня Радий Хабиров осмотрел новый автозаправочный комплекс IRBIS, который разместился по трассе в Оренбург, рядом с селом Зубово. Его строительство обсуждалось на «Инвестчасе» в правительстве. Объем вложений составил 150 млн рублей.

Создано 25 рабочих мест. Объект включает в себя заправочные колонки и торговое помещение с мини-кафе и магазином, в котором можно приобрести предметы первой необходимости, в том числе расходные материалы для машины.

Видно, что ребята умеют трудиться – всё чисто, аккуратно. Здесь можно заправить машину и бензином, и газом, выпить кофе, купить хот-дог. Планируем установить здесь и зарядные станции для электромобилей. За такими современными автокомплексами – будущее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

IRBIS – это татарстанская сеть, которая только пришла в Башкортостан. Компания планирует построить еще четыре объекта в республике с общим объемом инвестиций 1,5 млрд. рублей. Сейчас идет подбор участков. Всего же до конца 2024 года в республике стоит задача построить около 1000 новых объектов придорожного сервиса различного формата. Предприниматели при их создании могут рассчитывать на меры господдержки.

Меры поддержки, которые получила данная компания, – возможность получения земельных участков без торгов и компенсация затрат на инженерную инфраструктуру после того, как объект будет полностью введен в эксплуатацию и составлены необходимые документы. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан