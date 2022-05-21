В БГМУ прошел университетский Science Slam

Уфа присоединилась к университетской лиге Science Slam. Одним из первых вузов принял участие БГМУ.

Science Slam – это формат мероприятия, когда ученые рассказывают о главных научных идеях современности и собственных исследованиях. Но делают это в виде стэндапа, доступно и остроумно пытаясь донести идею, тем самым популяризируя науку. Формат существует уже давно, но в этом году Ассоциация Science Slam совместно с Министерством образования и науки организовали университетскую лигу. Участие примут более 100 вузов России.

Нацелены на то, чтобы как можно больше студентов, аспирант и преподавателей показали, что такое наука, научные поединки.

Иван Алябин, исполнительный директор ассоциации Science Slam

Science Slam – движение, которое существует достаточно давно. Мы провели порядка 12 слэмов в городе. Будем надеется, что университеты дальше будут заниматься организацией и сами, а мы будем организовывать Science Slam на городских площадках.

Станислав Челнынцев, организатор уфимского Science Slam, генеральный директор радиостанции Business FM.
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