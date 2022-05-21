В БГМУ прошел университетский Science Slam

Science Slam – это формат мероприятия, когда ученые рассказывают о главных научных идеях современности и собственных исследованиях. Но делают это в виде стэндапа, доступно и остроумно пытаясь донести идею, тем самым популяризируя науку. Формат существует уже давно, но в этом году Ассоциация Science Slam совместно с Министерством образования и науки организовали университетскую лигу. Участие примут более 100 вузов России.