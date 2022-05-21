«Ночь музеев-2022»: как проходит всероссийская акция в Уфе

В республике сегодня, 21 мая, проходит акция «Ночь музеев». В Уфе можно посетить 19 учреждений.

В Национальном музее впервые посетителям показали «Ирендыкского медведя». Самородок весом почти пять килограммов выставили едва ли не за полчаса до открытия. Золото находится под охраной.

Экспозиции рассказывают сами о себе. Буквально. Живые экспонаты, например, о чувашских и марийских обрядах стилизованы в национальном костюме.

Свою историю творить – в прямом и переносном смысле. В Музее города Уфы организовали мастер-класс по изготовлению стилизованного национального украшения.

Не только себя показать, но и посмотреть, что есть у людей. В этот день запустили акцию «450 предметов к 450-летию Уфы». Экспонаты можно принести в Музей истории города.