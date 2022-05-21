Башкирские велогонщики готовятся к Спартакиаде учащихся России

Для 16-летних спортсменов ключевые соревнования пройдут в августе. Представители нашей республики готовы побороться за награды как на треке, так и в шоссейных гонках.
Одна из самых перспективных башкирских спортсменок Полина Горбаченко из Октябрьского в велоспорте всего полтора года. До этого шесть лет занималась плаванием. Вид спорта поменяла благодаря подруге. Затем перспективной спортсменке предложили переехать в Уфу. Здесь Полина учится и занимается спортом, но вдали от своей семьи.
Спартакиада учащихся – это главные соревнования для ребят этого возраста. Финальные состязания в шоссейных гонках пройдут в Ижевске в начале августа. А еще через неделю лучших из лучших выявят на треке в Ростове-на-Дону. У башкирской команды уже был важный этап подготовки в Сочи и Майкопе. Отбор на Спартакиаду гонщики прошли через всероссийские соревнования. Показали хороший результат.
Сейчас команда проходит очередной важный этап подготовки к Спартакиаде. В начале недели тренеры проводят восстановительные тренировки, а к концу добавляют нагрузки. До Спартакиады проверить свои силы еще можно будет на соревнованиях в Москве и Ижевске. Одним из тех, кто будет представлять нашу республику, станет Егор Чучва из Стерлитамака.
В дождливую погоду тренеры следят за температурой воздуха. Если становится слишком прохладно, занятия переносятся в помещение. Благодаря наличию хорошей инфраструктуры занятия на специальных велостанках тоже получаются продуктивными.