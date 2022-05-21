Башкирские велогонщики готовятся к Спартакиаде учащихся России

Для 16-летних спортсменов ключевые соревнования пройдут в августе. Представители нашей республики готовы побороться за награды как на треке, так и в шоссейных гонках.

Одна из самых перспективных башкирских спортсменок Полина Горбаченко из Октябрьского в велоспорте всего полтора года. До этого шесть лет занималась плаванием. Вид спорта поменяла благодаря подруге. Затем перспективной спортсменке предложили переехать в Уфу. Здесь Полина учится и занимается спортом, но вдали от своей семьи.

Нормально. Тут учеба, родители могут приехать в любой момент. Если надо по делам, то могут отпустить домой. Полина Горбаченко, член сборной Республики Башкортостан по велоспорту

Спартакиада учащихся – это главные соревнования для ребят этого возраста. Финальные состязания в шоссейных гонках пройдут в Ижевске в начале августа. А еще через неделю лучших из лучших выявят на треке в Ростове-на-Дону. У башкирской команды уже был важный этап подготовки в Сочи и Майкопе. Отбор на Спартакиаду гонщики прошли через всероссийские соревнования. Показали хороший результат.

Каждой команде выделяется квота, которую можно выставить на Спартакиаде. От нас поедут пять мальчиков и пять девочек. Антон Константинов, тренер сборной Республики Башкортостан по велоспорту

Сейчас команда проходит очередной важный этап подготовки к Спартакиаде. В начале недели тренеры проводят восстановительные тренировки, а к концу добавляют нагрузки. До Спартакиады проверить свои силы еще можно будет на соревнованиях в Москве и Ижевске. Одним из тех, кто будет представлять нашу республику, станет Егор Чучва из Стерлитамака.

Занимаюсь я шестой год. Сам из Стерлитамака. Мы ездили в Майкоп на сборы. В Анапе были соревнования. Был седьмым. Егор Чучва, член сборной Республики Башкортостан по велоспорту