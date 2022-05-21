В Бирске прошел фестиваль исторической реконструкции «Река времени»

В Башкортостане сегодня прогремели пушечные залпы. Это участники военно-исторических клубов показали один из эпизодов Великой Отечественной войны. В Бирске прошел фестиваль исторической реконструкции «Река времени».

Примерно 60 человек, облачившись в форму бойцов Красной армии и солдатов Вермахта, продемонстрировали бои на реке Чир, возле хутора Пронин. Это было первым сражением Сталинградской битвы.

По сценарию немного расскажу тайну. Немецкая разведгруппа переправится через реку Чир. Уже переправившись, попытается захватить лагерь РККА. Наши доблестные защитники постараются их заманить в ловушку. Чем все закончится – смотрите. Руслан Хамидуллин, руководитель военно-исторического клуба «Бирские стрельцы»

Фестиваль «Река времени» проходит в Бирске в седьмой раз. Традиционно он состоит из двух частей. Первая включает в себя классические площадки, отражающие разные эпохи: стрельцы 17 века; башкирское кочевье 18 века; Первая Мировая и Великая Отечественная война.

Фестиваль у нас идет уже второй день. Вчера был для школьников, сегодня – основная часть. Венер Ганиев, директор Бирского филиала Башкирского государственного университета