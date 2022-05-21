В Башкортостане сегодня прогремели пушечные залпы. Это участники военно-исторических клубов показали один из эпизодов Великой Отечественной войны. В Бирске прошел фестиваль исторической реконструкции «Река времени».
Примерно 60 человек, облачившись в форму бойцов Красной армии и солдатов Вермахта, продемонстрировали бои на реке Чир, возле хутора Пронин. Это было первым сражением Сталинградской битвы.
Фестиваль «Река времени» проходит в Бирске в седьмой раз. Традиционно он состоит из двух частей. Первая включает в себя классические площадки, отражающие разные эпохи: стрельцы 17 века; башкирское кочевье 18 века; Первая Мировая и Великая Отечественная война.
Помимо реконструкции начала Сталинградской битвы, зрители еще смогли мысленно перенестись в 17-й век. Организаторы показали, как проходили учения стрелецкого войска в далекие времена.