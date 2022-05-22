Несколько районов Башкирии завалило снегом

Сегодня, 22 мая, синоптики обещают небольшие дожди, в некоторых районах умеренные, а в некоторых населенных пунктах дожди со снегом. Ветер северо-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. При прояснениях заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят до -3°С, днём температура воздуха поднимется до +7, +12°С.