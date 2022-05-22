В Башкирии с рельсов сошёл тягач снегоуборочной машины

Накануне, 21 мая, в Башкирии в одиннадцать часов вечера зафиксировали чрезвычайное происшествие на железной дороге. Инцидент произошёл на 1461 км пикет №3 перегона Аксеново-Глуховская.

На указанном участке сошла с рельсов последняя тележка вагона грузового поезда. Произошло касательной столкновение со встречным грузовым поездом. К счастью, в инциденте никто не пострадал.