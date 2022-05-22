В Башкирии водитель на «Audi» вылетел в кювет и погиб

Сегодня, 22 мая, около двух часов ночь в Чекмагушевском районе произошла смертельная авария. Инцидент зафиксирован на 11 км автодороги Чекмагуш-Дюртюли.

Известно, что 35-летний водитель на «Audi А4» двигался из села Чекмагуш в Дюртюли. Скорее всего, он не справился с управлением и допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась и перевернулась.

От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. Оказалось, погибший ранее был лишен водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Автомобиль также не был зарегистрирован в установленном порядке. Обстоятельства случившегося выясняются.