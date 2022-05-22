Жителей Башкирии продолжают обманывать мошенники при покупке товаров

Так, в Уфе жертвой мошенников стал 54-летний местный житель. На сайте интернет-магазина мужчина заметил объявление о продаже холодильника. Стоимость товара составила 14 600 рублей. Мужчина оформил заказ, с его карты были списаны деньги, но оказалось, что товар на складе закончился. Сотрудники интернет-магазина оформили возврат средств – деньги вернулись на карту уфимца. Но вскоре мужчине с неизвестного номера пришло предложение приобрести такой же холодильник за ту же сумму. Уфимец не раздумывая перевел деньги на указанные реквизиты, но, конечно, ни холодильника, ни денег больше не увидел.