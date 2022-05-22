Жителей Башкирии продолжают обманывать мошенники при покупке товаров

МВД по Башкирии продолжает рассказывать о вопиющих случаях обмана жителей региона при покупке или продаже товаров. За последнее время в полицию поступило 6 подобных сообщений о мошенничестве.
Так, в Уфе жертвой мошенников стал 54-летний местный житель. На сайте интернет-магазина мужчина заметил объявление о продаже холодильника. Стоимость товара составила 14 600 рублей. Мужчина оформил заказ, с его карты были списаны деньги, но оказалось, что товар на складе закончился. Сотрудники интернет-магазина оформили возврат средств – деньги вернулись на карту уфимца. Но вскоре мужчине с неизвестного номера пришло предложение приобрести такой же холодильник за ту же сумму. Уфимец не раздумывая перевел деньги на указанные реквизиты, но, конечно, ни холодильника, ни денег больше не увидел.
Жительница Октябрьского также стала жертвой мошенников при покупке товаров. На популярном интернет-сервисе она пыталась купить бассейн за 16 100 рублей, связалась с продавцом, перевела деньги, но товар так и не получила.