Жительница Башкирии ударила полицейского кулаком в лицо

В Туймазах произошёл неприятный случай – местная жительница избила полицейского. Инцидент зафиксирован на улице Чапаева.
В полицию обратились жильцы многоквартирного дома. Они сообщили, что в одной из квартир сильно шумят. Прибывшие сотрудники выяснили, что в квартире застолье, а самих полицейских встретила пьяная квартиросъемщица. Сотрудники полиции попросили всех гостей покинуть помещение, так как жалобы на шум от соседей поступили не в первый раз.
На улице временная хозяйка квартиры устроила скандал. Она начала нецензурно ругаться на полицейских и даже ударила одного из них кулаком в лицо. Женщину задержали. После тщательного расследования ей вынесли наказание в виде компенсации морального вреда. Ей предстоит выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.