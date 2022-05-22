Жительница Башкирии ударила полицейского кулаком в лицо

В полицию обратились жильцы многоквартирного дома. Они сообщили, что в одной из квартир сильно шумят. Прибывшие сотрудники выяснили, что в квартире застолье, а самих полицейских встретила пьяная квартиросъемщица. Сотрудники полиции попросили всех гостей покинуть помещение, так как жалобы на шум от соседей поступили не в первый раз.