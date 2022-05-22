19 соглашений на 200 млн долларов: итоги визита делегации Башкортостана в Узбекистан

По итогам визита официальной делегации Башкортостана в Узбекистан товарооборот между республиками будет увеличен. Радий Хабиров отметил, что торгово-экономический потенциал между регионами в полной мере ещё не реализован. В каких отраслях будет усилено сотрудничество?

Узбекистан встретил официальную делегацию Башкортостана с привычным для нас тюркским гостеприимством и непривычной для мая жаркой погодой – выше 30 градусов. Первые шаги по укреплению сотрудничества между республиками были сделаны в городе Нукус, столице Каракалпакстана. В 1976 году здесь проходили Дни литературы и искусства Башкирской АССР. А почти четверть века назад регионы подписали соглашение о сотрудничестве. В ходе встречи Главы Башкортостана Радия Хабирова и председателя Верховного совета Каракалпакстана Мурата Камалова это партнёрство вышло на новый уровень.

Это и сотрудничество в области сельхозпроизводства, это и закупка продукции, это и обмен научными достижениями в агропроме. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отношения между каракалпакским и башкирским народами уходят в далёкую историю. Мы поставили задачу возродить наши отношения, наполнить их конкретным содержанием. Мурат Камалов, председатель Жокаргы Кенес Каракалпакстана

В Самарканде после посещения предприятия по пошиву узбекских ковров Радий Хабиров предложил локализовать производство в Башкортостане. В рамках программы поддержки развития лёгкой промышленности республика поможет инвесторам с сырьем, инфраструктурой, оборудованием и рынком сбыта. Взамен получит новые рабочие места и налоги. А после экскурсии по первой столице Узбекистана Радий Хабиров выразил желание открыть Самарканд для туристов из Башкирии. Для этого планируется увеличить количество прямых авиарейсов. Укрепление промышленных, деловых и культурно-образовательных связей члены делегации обсудили с хокимом Самаркандской области Эркинжоном Турдимовым.

Самарканд – это мощнейший регион Узбекистана, где развито и машиностроение, высокие технологии, продуктивное сельское хозяйство. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостаy

Посмотреть действительно есть на что. Каждый город хранит древнюю историю своего народа. Жители бережно относятся и к памяти о ветеранах Великой Отечественной войны. Узбеки, как все остальные жители многонационального Советского Союза, заплатили дорогую цену за разгром нацистов. И в Парке Победы в Ташкенте буквально на каждом шагу вспоминаешь, как это было.

Всего было выпущено более 36 тысяч фронтовых штурмовиков Ил-2. За штурвалом одного из них ковал победу наш земляк, дважды Герой Советского Союза Муса Гареев. В этом году республика отметит столетие со дня рождения непобежденного пилота.

Узбекско-российские взаимоотношения укрепляются и обретают новую динамику. Об этом сообщил премьер-министра Узбекистана Абдулла Арипов во время рабочей встречи с главой Башкортостана. Радий Хабиров отметил, что за последние два года, несмотря на пандемию коронавируса, товарооборот между республиками вырос и составляет порядка 115 млн. долларов. И этот показатель будет улучшен. Для этого в составе делегации в Узбекистан прилетели 96 представителей бизнеса Башкортостана. Они встретились со своими коллегами и потенциальными партнерами в формате b2b, подписали целый ряд соглашений. Помогать в реализации достигнутых договоренностей будет представитель Башкортостана. Его офис открылся при Торговом представительстве России в Республике Узбекистан.

Безусловно, это не дань моде. Мы видим большой интерес и среди узбекских регионов, узбекских предприятий к Башкортостану. Надеемся и уверены, что свои значительную лепту регион в двусторонний товарооборот между Россией и Узбекистаном тоже внесёт. Константин Злыгостев, торговый представитель России в Республике Узбекистан

Инвестиционный и экономический потенциал Башкортостана был представлен на Форуме межрегионального сотрудничества. Его презентовал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. Он отметил, что республика поддерживает торговые отношения со 122 странами мира. В прошлом году товарооборот превысил 4,5 миллиарда долларов. Башкирия удерживает репутацию надежного партнера за счет благоприятных экономических и политических условий ведения бизнеса. И узбекские партнеры в этом уже убедились.

Первое направление – это туризм. Второе, конечно же, агропромышленное направление в силу того, что, практически всем себя обеспечиваем, но есть в межсезонье определенный недостаток овощей и фруктов. Следующее –промышленность. Мы видим, что с одной стороны у нас есть очень хорошая качественная продукция, которую мы можем поставлять в Узбекистан. И она здесь востребована. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

В ходе рабочего визита делегация Башкортостана подписала 19 соглашений о сотрудничестве на более чем 200 миллионов долларов. Андрей Назаров заверил, что все договорённости будет реализованы в ближайшее время. В республике уже планируют строительство новых производств.

За последние несколько месяцев на нас выходил инвестор с предложением построить соковый завод. Было потрачено много времени, чтобы изучить рынок сбыта, чтобы понять, какие есть конкурентные преимущества. А с учётом того, что Узбекистан традиционно является производителем сырья для производства соков, то, я думаю, что данный проект будет очень интересен. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Узбекистан стал не только надежным деловым партнером Башкортостана, но и вторым домом для 30 тысяч уроженцев нашей республики. В завершение рабочей поездки Радий Хабиров встретился с представителями башкирской диаспоры, ответил на вопросы земляков и рассказал им о результатах визита делегации. Эффект от двухсторонних отношений положительно отразится и уже на местных жителях.

Мы абсолютно точно понимаем, что есть огромный потенциал для торгово-экономического сотрудничества с Узбекистаном, регионов Узбекистана с Башкортостаном. Именно поэтому мы создаем рабочую группу и дорожную карту, в которой будет план наших действий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан