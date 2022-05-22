«Сдал мусор – подарил жизнь»: жителей Уфы приглашают присоединиться к акции в пользу хосписа

Мусор в помощь тяжелобольным. Уфимцы могут поучаствовать в благотворительной акции, сдавая вторсырье или просто переводя личные средства на счета будущего хосписа. Он строится на пожертвования, поэтому точных сроков сдачи объекта нет. Но те, кто помогает тяжелобольным людям, мечтают его запустить в этом году. Учреждение будет отличаться от больницы домашним уютом, интерьер продумывают вплоть до торшеров и штор. Так открытия ждёт и семья Галибиных.
Тихий выдох – как крик радости. Даша родилась доношенная, но после рождения не смогла самостоятельно дышать – врачи поставили трахеостому. У пятилетней девочки энцефалопатия, задержка психоречевого развития, синдром Коффина-Cириса. С рождения и до недавних пор мама не могла оставить дочь ни на секунду.
Облегчить жизнь семей с неизлечимо больными детьми смогут в Уфимском хосписе. Всеми силами специалисты будущего медучреждения пытаются разрушить миф, что в таком заведении не доживают последние дни, а пациенты – не только онкобольные. Это паллиативная помощь для неизлечимых больных, временное пребывание как в больнице, но без диагностики и с домашними условиями.
Строительство хосписа ведётся на благотворительные деньги. Такая практика по всей стране и за пределами.
Для этого можно даже просто отдать мусор. В городе есть автоволонтёры, которые тратят своё время и силы, чтобы забрать вторичное сырьё, привезти в пункт сбора. Всю полученную сумму перечисляют в фонд.
Таким образом экоактивистам проекта «Сдал мусор – подарил жизнь» удалось собрать часть суммы на покупку стиральной машинки для хосписа, В том числе средства перечисляли жители, самостоятельно сдавая бумагу, стекло и пластик. Помочь можно и сейчас – хоспис ведёт сбор на своём сайте, там же можно выбрать цель пожертвования. Это могут быть деньги на строительство, на оборудование или спецпитания для подопечных.
С миру по нитке: по клочку бумаги, полиэтилена, по стеклянной банке или пластиковой бутылке. Спасая окружающую среду, можно помочь и неизлечимым больным. Не просто очистить природу, а сделать и жизнь людей, которые живут рядом чище, причём во всех смыслах.