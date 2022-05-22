«Сдал мусор – подарил жизнь»: жителей Уфы приглашают присоединиться к акции в пользу хосписа

Мусор в помощь тяжелобольным. Уфимцы могут поучаствовать в благотворительной акции, сдавая вторсырье или просто переводя личные средства на счета будущего хосписа. Он строится на пожертвования, поэтому точных сроков сдачи объекта нет. Но те, кто помогает тяжелобольным людям, мечтают его запустить в этом году. Учреждение будет отличаться от больницы домашним уютом, интерьер продумывают вплоть до торшеров и штор. Так открытия ждёт и семья Галибиных.

Тихий выдох – как крик радости. Даша родилась доношенная, но после рождения не смогла самостоятельно дышать – врачи поставили трахеостому. У пятилетней девочки энцефалопатия, задержка психоречевого развития, синдром Коффина-Cириса. С рождения и до недавних пор мама не могла оставить дочь ни на секунду.

Совершенно никому невозможно было оставить, чтобы выйти на подработку. Во-первых, и нам самим было страшно оставить с чужим человеком. Альбина Галибина

Облегчить жизнь семей с неизлечимо больными детьми смогут в Уфимском хосписе. Всеми силами специалисты будущего медучреждения пытаются разрушить миф, что в таком заведении не доживают последние дни, а пациенты – не только онкобольные. Это паллиативная помощь для неизлечимых больных, временное пребывание как в больнице, но без диагностики и с домашними условиями.

Первый этап уже пройден, здание уже стоит. Сегодня ведутся отделочные работы. Марат Васимов, генеральный директор Инвестиционно-строительного комитета г. Уфы

Строительство хосписа ведётся на благотворительные деньги. Такая практика по всей стране и за пределами.

Для этого можно даже просто отдать мусор. В городе есть автоволонтёры, которые тратят своё время и силы, чтобы забрать вторичное сырьё, привезти в пункт сбора. Всю полученную сумму перечисляют в фонд.

Это и помощь детям, и защита окружающей среды. Каждые две недели мы посещаем людей по заявкам. Валерия Киреева, волонтёр

Таким образом экоактивистам проекта «Сдал мусор – подарил жизнь» удалось собрать часть суммы на покупку стиральной машинки для хосписа, В том числе средства перечисляли жители, самостоятельно сдавая бумагу, стекло и пластик. Помочь можно и сейчас – хоспис ведёт сбор на своём сайте, там же можно выбрать цель пожертвования. Это могут быть деньги на строительство, на оборудование или спецпитания для подопечных.

К нам присоединилась компания «Бардака нет». Они с каждого сданного килограмма переводили 1 рубль. В конце месяца перевели 50 тысяч. Ляйсан Зайцев, автор проекта «Сдал мусор – подарил жизнь»

Часто организации, которые помогают, говорят: «Вы такая большая организация, купили вам пледы или стиральную машину. Это же так мало». Но как из капли рождается море, так и рождается наше учреждение. Мы благодарны всем. Светлана Нигматуллина, пресс-секретарь Уфимского хосписа