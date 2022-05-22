Радий Хабиров назвал дату открытия обновленного парка «Кашкадан»

Уфа вновь стала чуть ближе к празднованию своего юбилея. На неделе презентовали сразу два объекта, которые должны стать изюминкой на праздничном торте города. Оба – в Октябрьском районе столицы. Так, рабочие приступили к строительству крупнейшего в стране Дворца борьбы, который по настоящему оценят не только любители единоборств, но и архитектурные эстеты. А вот парк «Кашкадан», наоборот, находится на финише своего завершения. Радий Хабиров в ходе осмотра озвучил дату его открытия.

Участок застройки будущего Дворца борьбы – как два стадиона. А архитектура, словно отголоски греко-римской древности. Здание в классическом стиле с колоннами будет во всех смыслах монументальным. А как иначе еще представить спорт, который особое развитие как искусство получил именно в античности.

Здание очень современное. При этом мы постарались передать дух, потому что все-таки спортивная борьба – это греко-римские традиции. Андрей Стариков, автор концепции проекта Дворца борьбы

Во Дворце борьбы будет восемь спортзалов, в том числе универсальный с трибунами на 3 400 мест. В здании также расположатся детско-юношеская спортивная школа, гостиница для приезжих участников, фитнес-центр и большой бассейн. Места лучше для любителей боевых искусств и не придумаешь, говорят организаторы. Причем условия для занятия спортом создадут и на улице.

Старт строительству крупнейшего в стране Дворца борьбы дал Радий Хабиров еще три года назад. Правда, из-за пандемии реализацию пришлось отложить. В январе этого года более 1 млрд рублей на создание сооружения было выделено из федерального бюджета. Один из ключевых объектов к юбилею столицы расположится в Октябрьском районе Уфы, в новом квартале за собором Воскресения Христова.

Есть только один нерешённый вопрос – это завершение реконструкции расположенного рядом храма. Надо довести эту историю до ума, и мы обязательно найдём решение. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А вот любителям не только спорта, но и просто отдыха ждать осталось совсем чуть-чуть. Через считанные недели закончится реконструкция парка «Кашкадан», который по задумке властей должен стать одним из лучших в стране.

В 2017 году началась масштабная реконструкция парка. Основная задача – раскрыть потенциал озера Кашкадан за счет создания точек притяжения вдоль кругового пешеходного маршрута. Но прежде рабочим пришлось проделать большую работу по углублению и очистке самого водоема, лишь затем приступить к обустройству прилегающей территории.

Строителям пришлось вывезти несколько десятков самосвалов грязи и бытового мусора, накопившегося на дне озера. Для его защиты в дальнейшем по периметру проложили ливневую канализацию, которая будет собирать потоки талых вод, в том числе идущих с частного сектора.

Вода здесь качественная, можно купаться, мы каждый месяц сдаём пробы воды на анализ в Роспотребнадзор. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы людям было комфортно загорать, на пляж завозят кварцевый песок и оборудуют зоны со смотровыми вышками, раздевалками и шезлонгами. Рабочие также завершают в парке обустройство пирсов и амфитеатров. Вся территория будет подсвечиваться декоративными светильниками. Благоустройство хоть и не завершено, «Кашкадан» уже притягивает не только жителей, но и гостей столицы.