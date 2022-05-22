В Уфе участниками Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» стали 2200 человек

В Уфе прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».Одно из самых масштабных спортивных
мероприятий в стране. Он объединил 85 городов России, где на старт одновременно
вышли более 120 тысяч человек. В Уфе свои силы на разных дистанциях проверили
почти 2200 участников.
Среди участников – опытные ультрамарафонцы, победители
международных соревнований, а также любители, которые пришли на забег впервые.
Дебют
у меня. До этого участвовал в марафоне, но сегодня решил поучаствовать в чем-то
новом для себя. Бегу десять километров.Ирек Зарипов, участник всероссийского полумарафона в категории «Хендбайкер»
Сегодня
тысячи уфимцев подтверждают, что Уфа – спортивная столица. У нас активные люди
живут. Сегодня я бегу в футболке, посвященной 450-летию Уфы. Приоткрываю часть
брендбука. Ратмир Мавлиев, глава администрации г.Уфы
Всего состоялось четыре забега на дистанции в 1,5,
10 и 21 км. На всех из них бежали пейсмейкеры – профессиональные спортсмены,
которые задавали темп и помогали участникам распределить силы. У мужчин первым
финишный створ пересек серебряный призер чемпионата мира по горному бегу Андрей
Сафронов. У женщин – двукратная чемпионка Паралимпийских игр Елена Паутова.
Я
довольна, мне помогал сопровождающий. Без него я бы потерялась. Мне трудно бежать
по асфальту с моим зрением. Поэтому спасибо сопровождающему.Елена Паутова, победительница Всероссийского полумарафона на дистанции 10 км
Цель
– объединить людей разных возрастов. Мы массово призываем людей заниматься
спортом.Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан