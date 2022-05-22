В Уфе участниками Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» стали 2200 человек

В Уфе прошел Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ».Одно из самых масштабных спортивных мероприятий в стране. Он объединил 85 городов России, где на старт одновременно вышли более 120 тысяч человек. В Уфе свои силы на разных дистанциях проверили почти 2200 участников.

Среди участников – опытные ультрамарафонцы, победители международных соревнований, а также любители, которые пришли на забег впервые.

Дебют у меня. До этого участвовал в марафоне, но сегодня решил поучаствовать в чем-то новом для себя. Бегу десять километров. Ирек Зарипов, участник всероссийского полумарафона в категории «Хендбайкер»

Сегодня тысячи уфимцев подтверждают, что Уфа – спортивная столица. У нас активные люди живут. Сегодня я бегу в футболке, посвященной 450-летию Уфы. Приоткрываю часть брендбука. Ратмир Мавлиев, глава администрации г.Уфы

Всего состоялось четыре забега на дистанции в 1,5, 10 и 21 км. На всех из них бежали пейсмейкеры – профессиональные спортсмены, которые задавали темп и помогали участникам распределить силы. У мужчин первым финишный створ пересек серебряный призер чемпионата мира по горному бегу Андрей Сафронов. У женщин – двукратная чемпионка Паралимпийских игр Елена Паутова.

Я довольна, мне помогал сопровождающий. Без него я бы потерялась. Мне трудно бежать по асфальту с моим зрением. Поэтому спасибо сопровождающему. Елена Паутова, победительница Всероссийского полумарафона на дистанции 10 км