«Уфа» – «Рубин»: лучшие моменты матча

В матче жизни и смерти футбольный клуб «Уфа» сумел одержать волевую победу в Казани над «Рубином», заняв 14-е место в Российской Премьер-лиге. Эта встреча получилась самой эмоциональной в сезоне. В принципиальном соперничестве двух республик клуб из Татарстана отправился в дивизион ниже, а «Уфа» сыграет стыковые матчи с «Оренбургом» за право остаться в РПЛ.

Такой сценарий не снился ни Мартину Скорсезе, ни Квентину Тарантино. Судьба места в Премьер-Лиге на будущий сезон решалась в заключительном туре в очном противостоянии «Рубина» и «Уфы». Несмотря на выездной статус матча, в столицу Татарстана приехали около трёх сотен болельщиков башкирской команды

«Уфу» в этой встрече устраивала только победа. Подопечным Леонида Слуцкого достаточно было не проиграть. «Уфа» сразу завладела мячом и начала создавать опасные моменты, но первыми забили все-таки хозяева. После попадания мяча в руку капитану «горожан» Бояну Йокич арбитр встречи назначил пенальти в ворота «Уфы». Нападающий хозяев Виталий Лисакович уверенно реализовал одиннадцатиметровый. 1:0 – к перерыву в пользу Казани.

В первом тайме была нервозность. Некоторые моменты не получались. Во второй тайме у нас было преимущество. Гамид Агаларов, нападающий ФК «Уфа»

В перерыве Алексей Стукалов выпустил на замену Вячеслава Кротова и Владислава Камилова. Они и сотворили быстрый ответный гол. «Рубин» начал играть, обороняя ничейный счет, а «Уфа» выдала лучший тайм в этом сезоне. Гости обрушили бесчисленное множество атак на ворота казанцев, а оборона хозяев с трудом их сдерживал. Но сыграла еще одна замена Стукалова. Молчавший весь год Дилан Ортис на 90-й минуте получил прекрасный пас от лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова и хладнокровно разобрался с вратарём «Рубина».

Ну а дальше Казань получила право на еще один пенальти. На 12-й добавленной ко второму тайму минуте к мячу снова подошел Виталий Лисакович, точный удар которого мог отправить «Уфу» в ФНЛ. Но его соотечественник вратарь «горожан» Антон Чичкан психологическую дуэль выиграл. Белорусский нападающий попал в штангу.

Знаю этого футболиста, хороший футболист. Так получилось, что он не забил, а мы оказались в выигрышном положении. Я рад, что так случилось. Не буду говорить, что я ему сказал. Пускай это останется на поле. Антон Чичкан, вратарь ФК «Уфа»

И тут же финальный свисток. Слёзы, радость и невероятные эмоции на поле. Вопреки всему «Уфа» сумела завоевать 14-е место по итогам чемпионата.

Сложно, наверное, передать, эмоции получили яркие. Немного давление поднялось от переживаний. Алексей Стукалов, главный тренер ФК «Уфа»

А уже в раздевалке по телефону команду поблагодарил за игру Глава республики Радий Хабиров.

Но сезон для «Уфы» еще не подошел к концу. В ближайшие среду и субботу команда сыграет стыковые матчи с «Оренбургом» за право остаться в РПЛ на будущий год.

Надо постараться приехать в Уфу и спать лечь. Это будет самый лучший вариант. Мы отдали все эмоции сегодня. Вячеслав Кротов, нападающий ФК «Уфа»