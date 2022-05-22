«Река времени»: как прошел фестиваль исторической реконструкции в Бирске

Пушечные залпы прогремели на этой неделе в Башкортостане. В Бирском районе прошел фестиваль исторической реконструкции «Река времени». Зрителям показали, как проходили учения Стрелецкого войска при Петре I. А под занавес фестиваля всех ожидало основное зрелище. Примерно 60 человек, облачившись в форму бойцов Красной армии и солдат вермахта, продемонстрировали бой, который произошел в 1942-м на реке Чир, возле хутора Пронин во время Великой Отечественной войны.
Сначала выстрелы из старинных мушкетов, а потом в дело вступают пушки. Из таких орудий в 17-м веке по врагу били «Потешные полки» Петра I.
Это один из самых мелких калибров пушки тех времен. В орудие засыпалось 300 грамм пороха, а заряжали его вместо ядра картечью, чтобы увеличить радиус поражения. Такие пушки в основном использовали для обороны крепостей.
Как будто на дворе 17-й век. Этот персонаж еще больше переносит мысленно зрителя в те времена. Помимо Стрелецкого лагеря, на берегу реки Белой раскинулось несколько площадок, отражающих быт и традиции разных исторических периодов.
Зимой – в деревнях, летом – в пределах своей волости. В конце 17-го начале 18-го вв. башкиры вели полукочевой образ жизни. Этому историческому периоду времени организаторы уделили отдельное внимание.
Кульминацией фестиваля стала реконструкция Сталинградской битвы. Порядка 40 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии против двух десятков немцев показали зрителям один из фрагментов Великой Отечественной войны.
По сценарию, немецкая разведгруппа переправляется через реку Чир и пытается захватить лагерь РККА. Доблестным солдатам Красной армии предстоит заманить врага в ловушку. Это один из эпизодов Великой Отечественной войны. Бой в окрестностях хутора Пронин 17 июля 1942 года, или первое сражение Сталинградской битвы.
Представители военно-исторических клубов из разных субъектов России приехали в Бирский район для участия в реконструкции. Пасмурный и холодный день никак не испортил планов. Вжившиеся в роль солдат гости говорят, что на фронте не выбирали погоду – приходилось воевать и в дождь, и в снег, и в град.
Фестиваль «Река времени» проходит в Бирске в седьмой раз. Традиционно он состоит из двух частей. Первая включает в себя классические площадки, отражающие разные эпохи. Вторая, самая зрелищная, – это реконструкции сражений.
Первый слет реконструкторов и любителей истории прошел в Бирском районе в 2016 году, а в 2020-м фестиваль «Река времени» стал победителем национальной премии в области событийного туризма. Сегодня мероприятие по праву считается визитной карточкой района и одного из старейших городов республики на берегу реки Белой.