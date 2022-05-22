«Река времени»: как прошел фестиваль исторической реконструкции в Бирске

Пушечные залпы прогремели на этой неделе в Башкортостане. В Бирском районе прошел фестиваль исторической реконструкции «Река времени». Зрителям показали, как проходили учения Стрелецкого войска при Петре I. А под занавес фестиваля всех ожидало основное зрелище. Примерно 60 человек, облачившись в форму бойцов Красной армии и солдат вермахта, продемонстрировали бой, который произошел в 1942-м на реке Чир, возле хутора Пронин во время Великой Отечественной войны.

Сначала выстрелы из старинных мушкетов, а потом в дело вступают пушки. Из таких орудий в 17-м веке по врагу били «Потешные полки» Петра I.

По сути, это легкая полевая артиллерия, которая мобильна. Ее вот можно транспортировать при маневренном бое. Алексей Шамукаев, Пушкарский десятник

Это один из самых мелких калибров пушки тех времен. В орудие засыпалось 300 грамм пороха, а заряжали его вместо ядра картечью, чтобы увеличить радиус поражения. Такие пушки в основном использовали для обороны крепостей.

Как будто на дворе 17-й век. Этот персонаж еще больше переносит мысленно зрителя в те времена. Помимо Стрелецкого лагеря, на берегу реки Белой раскинулось несколько площадок, отражающих быт и традиции разных исторических периодов.

Шесть исторических эпох: Средневековье; стрельцы 17-го века; башкирское кочевье 18-го; Отечественная война 1812 года; Первая Мировая война и Великая Отечественная. Руслан Хамидуллин, руководитель военно-исторического клуба «Бирские стрельц»

Зимой – в деревнях, летом – в пределах своей волости. В конце 17-го начале 18-го вв. башкиры вели полукочевой образ жизни. Этому историческому периоду времени организаторы уделили отдельное внимание.

Кульминацией фестиваля стала реконструкция Сталинградской битвы. Порядка 40 бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии против двух десятков немцев показали зрителям один из фрагментов Великой Отечественной войны.

По сценарию, немецкая разведгруппа переправляется через реку Чир и пытается захватить лагерь РККА. Доблестным солдатам Красной армии предстоит заманить врага в ловушку. Это один из эпизодов Великой Отечественной войны. Бой в окрестностях хутора Пронин 17 июля 1942 года, или первое сражение Сталинградской битвы.

Представители военно-исторических клубов из разных субъектов России приехали в Бирский район для участия в реконструкции. Пасмурный и холодный день никак не испортил планов. Вжившиеся в роль солдат гости говорят, что на фронте не выбирали погоду – приходилось воевать и в дождь, и в снег, и в град.

В данный момент мы находимся в так называемой полуземлянке, в которой установлена печка, где бойцы в перерыве между боями могли посушить одежду, обогреться и как-то привести себя в порядок. Сергей Игнатьев, руководитель клуба военно-исторической реконструкции /г. Челябинск/

Фестиваль «Река времени» проходит в Бирске в седьмой раз. Традиционно он состоит из двух частей. Первая включает в себя классические площадки, отражающие разные эпохи. Вторая, самая зрелищная, – это реконструкции сражений.

Бирский филиал БашГУ в седьмой раз является организатором это важного патриотического мероприятия. Приехали из разных городов больше 20 клубов. Например, клубы из Екатеринбурга, Пермского края, Челябинска и Башкортостана. Венер Ганиев, директор Бирского филиала Башкирского государственного университета