В Башкирии простились с Эдуардом Шайдуллиным, погибшим во время военной спецоперации на Украине

В Янаульском районе Башкирии простились с Эдуардом Шайдуллиным, погибшим в ходе специальной операции на Украине. Церемония прощания состоялась в субботу, 21 мая. Об этом рассказал глава муниципалитета Ильшат Вазигатов.

Эдуард Шайдуллин был призван на службу в армию РФ в 2009 году. В 2018 году он окончил в Санкт-Петербурге Михайловскую военную Артиллерийскую Академию в Санкт-Петербурге.

Мужчина служил командиром взвода самоходного артиллерийского полка в городе Наро-Фоминск. У него остались супруга и 6-летний сын.

Редакция bash.news приносит соболезнования родным и близким Эдуарда Шайдуллина