В прошлом году в Башкирии из-за отравления наркотиками скончались 132 человека

Если говорить о статистике на 100 тысяч населения, то она растет. Показатель отравления составляет 5 человек на 100 тысяч населения, а смертности – 3,3 на 100 тысяч. Это в 1,5 и 2,8 раза выше числа 2017 года, с которого начинается отсчет.