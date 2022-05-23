В прошлом году в Башкирии из-за отравления наркотиками скончались 132 человека

В прошлом году из-за отравления наркотиками в Башкирии скончались 132 человека. Также в этот список попали двое подростков 15-17 лет. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.
В прошлом году в республике было зафиксировано 202 случая отравления наркотическими веществами. Первое место антирейтинга заняла Уфа (137 случаев), следом идет Стерлитамак (15 случаев) и Салават (6 случаев).
Если говорить о статистике на 100 тысяч населения, то она растет. Показатель отравления составляет 5 человек на 100 тысяч населения, а смертности – 3,3 на 100 тысяч. Это в 1,5 и 2,8 раза выше числа 2017 года, с которого начинается отсчет.