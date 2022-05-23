Жительницу Уфы осудили за покупку поддельного водительского удостоверения

В Уфе осудили местную жительницу, которая купила поддельное водительское удостоверение. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

Девушка купила у неизвестного лица поддельное водительское удостоверение и начала ездить на автомобиле. Во время одной из поездок ее остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов. Инспектор ДПС без особого труда распознал подделку.