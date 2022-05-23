Жительницу Уфы осудили за покупку поддельного водительского удостоверения

В Уфе осудили местную жительницу, которая купила поддельное водительское удостоверение. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Девушка купила у неизвестного лица поддельное водительское удостоверение и начала ездить на автомобиле. Во время одной из поездок ее остановил сотрудник ГИБДД для проверки документов. Инспектор ДПС без особого труда распознал подделку.
Свою вину уфимка признала полностью. Также она всячески сотрудничала со следствием. В результате ее приговорили к двум месяцам ограничения свободы.