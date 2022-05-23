Житель Башкирии забил до смерти мужчину ремнем и стулом

В Тюмени 27-летний житель Башкирии забил до смерти мужчину. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе местных судов.

Несколько товарищей отмечали день рождения. Ближе к полуночи в квартиру к ним присоединился еще один гражданин. Через некоторое время между ним и подсудимым началась ссора.