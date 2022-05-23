В СФ БашГУ с помощью IT-технологий реконструировали объект культурно-исторического наследия

Трёхмерная реконструкция истории. В филиале БашГУ Стерлитамака занялись оцифровкой объектов культурного наследия и их виртуальным восстановлением.

Это трудоемкий процесс, который позволяет реконструировать найденные во время археологических раскопок объекты. Что-то находят лишь фрагментарно, а технологии позволяют увидеть подлинный вид. Результаты работы можно посмотреть на сайте стерлитамакского филиала БашГУ, вбив в поисковике «виртуальный археологический тур».