В Уфе семья с маленьким ребёнком отравилась угарным газом

Накануне, 23 мая, около девяти часов вечера в службу спасения в Уфе поступило сообщение об отравлении угарным газом.

Фото №1 - В Уфе семья с маленьким ребёнком отравилась угарным газом

Инцидент произошёл в доме №1 по улице Энгельса. Семью из трёх человек экстренно госпитализировали с признаками отравления. Среди пострадавших 44-летний мужчина, его 41-летняя супруга и их 7-летний сын. Мама и ребёнок остались в больнице, отец семейства был отпущен после оказания медицинской помощи.

На место инцидента выехали специалисты газовой компании. Было обнаружено нарушение герметичности очистного вентиляционного канала. До восстановления работ подача газа прекращена.  

Акции БСТ
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии