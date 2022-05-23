В Уфе семья с маленьким ребёнком отравилась угарным газом

Накануне, 23 мая, около девяти часов вечера в службу спасения в Уфе поступило сообщение об отравлении угарным газом.

Инцидент произошёл в доме №1 по улице Энгельса. Семью из трёх человек экстренно госпитализировали с признаками отравления. Среди пострадавших 44-летний мужчина, его 41-летняя супруга и их 7-летний сын. Мама и ребёнок остались в больнице, отец семейства был отпущен после оказания медицинской помощи.