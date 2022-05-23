Школьник из Башкирии стал лучшим чтецом России

20 мая в Международном детском центре «Артек» прошёл Всероссийский финал конкурса юных чтецов «Живая классика».

В конкурсе приняли участие 15 ребят из разных регионов России. Финалисты прошли все этапы конкурса, начиная от начального выступления в классе и заканчивая самым главным испытанием – выступлением перед 3000 зрителями-сверстниками.

Среди 255 региональных финалистов были отобраны лишь 15 человек, из которых и выбрали 6 победителей. Пятерых из них выбрали жюри, а шестой участник был определен путем зрительского голосования. Им стал 12-летний Роман Коньшаков из Кумертау.

Школьник из Башкирии выступил перед огромным залом с рассказом Виктора Драгунского «Шиворот-навыворот». Роман до сих пор не может поверить в то, что стал победителем.