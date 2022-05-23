В лесу Башкирии пропали женщина и 13-летняя девочка

В прошедшие выходные в службу спасения Башкирии поступили сообщения о пропаже женщины и 13-летней девочки. Госкомитет по ЧС сообщил подробности инцидентов.

21 мая в деревне Танайка Благовещенского района женщина ушла в лес за грибами и пропала. К счастью, сельчанка самостоятельно смогла найти дорогу домой.

22 мая в СНТ «Восток» Кармаскалинского района в лесу пропала 13-летняя девочка. О пропаже заявили родители ребёнка. К счастью, ей также удалось самостоятельно вернуться домой.