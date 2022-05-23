В мае жители Башкирии смогут увидеть малый парад планет. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского планетария.
В утреннем небе в ряд выстроились почти все планеты. Исключением стал Меркурий. За планетами можно наблюдать на рассвете прямо над горизонтом.
Уран и Нептун, имея небольшую яркость, доступны для наблюдения только в бинокль или телескоп. Венера, хоть и является самым ярким объектом неба (после Солнца и Луны), в конце месяца восходит за час до Солнца и видна у самого горизонта на фоне зари.
Фото: Уфимский планетарий.