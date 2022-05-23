Жители Башкирии смогут увидеть малый парад планет

Лучше всего в конце мая видны только три планеты: Сатурн, Марс и Юпитер. Первым из них над горизонтом появляется Сатурн: он восходит в конце месяца в 02:30 по уфимскому времени – за 2,5 часа до восхода Солнца и виден перед рассветом на юго-востоке невысоко над горизонтом в созвездии Козерога. На час позже Сатурна, почти одновременно, восходят Марс и Юпитер, они видны на рассвете в созвездии рыб тоже очень низко над горизонтом на востоке. Проще всего среди планет отыскать Юпитер, который выделяется своей яркостью.

пресс-служба Уфимского планетария