В Уфе обсудили помощь строящемуся хоспису

Как помочь Уфимскому хоспису? Этот вопрос сегодня обсуждали в стенах строящегося учреждения. На объекте побывала Каринэ Хабирова вместе с депутатами. Они намерены оказывать разностороннюю поддержку, чтобы хоспис уже в этом году всё-таки смог открыть свои двери людям, которые нуждаются в комфортном медицинском уходе.

 Строительство ведётся исключительно на благотворительные средства. На данный момент в Башкортостане более 23 000 взрослых и почти 700 детей имеют диагноз, из-за которого их срок жизни стал меньше. Вылечить их нельзя, но можно сделать жизнь лучше, при этом помочь не только им, но и родным и близким. Сделать пожертвование можно прямо сейчас на официальном сайте хосписа. Перейдя на отдельную вкладку можно выбрать цель благотворительности.

Это получается такая большая история, ее можно только сообща доделать. Поскольку здесь вовлеченностью только со стороны государства не получится. Надо акцентировать внимание, что любое участие приветствуется, любая благотворительность нужна.

Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Государственного Собрания Республики Башкортостан
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