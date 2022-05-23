В Уфе обсудили помощь строящемуся хоспису

Как помочь Уфимскому хоспису? Этот вопрос сегодня обсуждали в стенах строящегося учреждения. На объекте побывала Каринэ Хабирова вместе с депутатами. Они намерены оказывать разностороннюю поддержку, чтобы хоспис уже в этом году всё-таки смог открыть свои двери людям, которые нуждаются в комфортном медицинском уходе.

Строительство ведётся исключительно на благотворительные средства. На данный момент в Башкортостане более 23 000 взрослых и почти 700 детей имеют диагноз, из-за которого их срок жизни стал меньше. Вылечить их нельзя, но можно сделать жизнь лучше, при этом помочь не только им, но и родным и близким. Сделать пожертвование можно прямо сейчас на официальном сайте хосписа. Перейдя на отдельную вкладку можно выбрать цель благотворительности.