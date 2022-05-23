В Башкирии изнасиловали и задушили джинсами 15-летнюю девочку

В Башкирии завершили расследование жуткого преступления. Перед судом предстанут 25-летний и 22-летний жители Бриского района. Парней обвиняют в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки.

По версии следствия, в ночь с 26 по 27 августа прошлого года в полицию Бирского района обратилась местная жительница. Она заявила, что её 15-летняя дочка ушла на день рождения подруги, но домой так и не вернулась. Вскоре тело подростка было найдено в яме в селе Питяково. На теле несчастной были обнаружены следы насилия.

Оказалось, в смерти девочки замешаны два молодых парня. Они присоединились к празднующим подросткам и предложили пойти к ним в гости. Вскоре большая часть гостей разошлась. В это время два парня совершили в отношении 15-летней девочки сексуализированное насилие, причинили ей многочисленные травмы, а после задушили джинсовыми брюками. Тело убитой они спрятали в яме недалеко от дома.

Сначала обвиняемые признавали свою вину, но вскоре 25-летний парень стал отрицать причастность к преступлению. Следователям удалось собрать объективную доказательную базу, которая подтвердила вину обоих. Оказалось, ранее оба парня уже имели проблемы с законом. Материалы дела направлены в суд.