Пять инновационных компаний из Башкирии получили гранты на 100 миллионов рублей

Финансирование направят на развитие, в том числе и разработку новых продуктов. Деньги получили проекты из области цифровых технологий, новых материалов и разработок в области химии, приборостроении и биотехнологии. К примеру, одно из предприятий разработало фунгицид для растений, который по своим характеристикам превосходит существующие химические аналоги.

Именно в этой лаборатории усилиями десятка микробиологов и родился новый препарат. Новинка башкирских ученых под одним флаконом включает в себя с десяток различных бактерий, которые способны не только защитить сельскохозяйственные культуры, но и ускорить их рост. Причем, как уверяют, без вредного воздействия на здоровье человека в отличие от химических аналогов.

До готовности новый препарат доводится в биологическом реакторе, где происходит культивирование полезных бактерий. Отсюда его можно хоть сразу на поля. Испытания, кстати, проводятся в соседнем помещении. В специальной лаборатории видна динамика, как растения росли без использования или с применением различных удобрений.

Новый биофунгицид, по словам разработчиков, не имеет аналогов и уже стал востребованным на рынке. Чтобы производить его в больших масштабах, в компании расширяют производственные мощности. На эти цели по линии Фонда содействия инновациям предприятие получило грант в 25 млн рублей.

В числе победителей конкурса грантов проекты по расширению импортозамещающего производства комплектующих для экскаваторов и погрузчиков, организации серийного производства инновационных гидравлических смесителей для резервуаров нефти, а также расширение производства деталей установок электроцентробежных насосов и разработка автоматизированной системы электронной очереди.