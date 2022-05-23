В Башкирии произошло встречное ДТП: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 23 мая, около четырёх часов вечера в Мишкинском районе произошло встречное ДТП. Подробности сообщает пресс-служба ГИБДД.

На 24 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка столкнулись «Лада Веста» и «ВАЗ-2110». Из-за сильного удара от полученных травм скончались водительница и пассажирка второго авто. Ещё одной пассажирке потребовалась госпитализация. Также экстренная помощь врачей была нужна водителю и пассажирке «Весты».