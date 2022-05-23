В Башкирии серьезное ДТП унесло жизни двух женщин

В Мишкинском районе Башкирии произошло ДТП со смертельным исходом. По информации ГИБДД региона, на 24 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка столкнулись «Лада Веста» и встречный ВАЗ-2110.

В результате столкновения, автоледи за рулем отечественной «десятки» и ее пассажирка скончались на месте. Еще одна пассажирка данного авто получила серьезные травмы.