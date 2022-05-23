Итоги визита в Узбекистан и ограничения на Торатау: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Проводить сабантуи около шихана Торатау больше не будут. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Масштабные мероприятия, по словам главы республики, негативно влияют на микроклимат геопарка. На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона также озвучили итоги поездки делегации Башкортостана в Узбекистан.

23 мая отмечается Всемирный день борьбы – вида спорта, который с каждым годом становится в республике всё более популярным. В 2021-м в Уфе прошел чемпионат мира среди юниоров, а за два года до этого в столице Башкортостана состоялась закладка капсулы в основание будущего дворца борьбы. С ходом строительства в минувшие выходные ознакомился глава республики. Еженедельное оперативное совещание в правительстве началось со спортивной нотки. Поздравил глава республики и футбольную команду ФК «Уфа», которая благодаря победе над Казанью продолжит борьбу за выживание в Российской премьер-лиге.

Мы очень порадовались за футболистов Уфы, за наших спортсменов. В очень тяжелой борьбе они выиграли. Будем болеть с Оренбургом, спасибо ребятам, они очень здорово сыграли. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

От спортивной темы – к деловой, скорее, даже экономико-социально-культурной. Так можно в целом охарактеризовать поездку башкирской делегации в Узбекистан во главе с Радием Хабировым. Представители министерств и ведомств нашего региона, а также бизнес-сообщество на минувшей неделе укрепляли сотрудничество с зарубежным государством в разных сферах деятельности. Подписано 27 внешнеторговых контрактов, проведено порядка 300 встреч, достигнутые договоренности оцениваются предварительно в 200 миллионов долларов.

Основные направления в период нашего визита – это промышленность, сельское хозяйство, трудовая миграция, туризм, образование, культура. В частности в Каракалпакстане рассматривались перспективы сотрудничества в сфере производства кальцинированной соды, переработки меди, строительных материалов, текстильной промышленности, пчеловодства, совместных проектов в области здравоохранения. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Эту поездку можно назвать самой масштабной бизнес-миссией в Узбекистан за все время сотрудничества двух республик. Впереди еще много новых взаимовыгодных контрактов, уверены в правительстве Башкортостана. Радий Хабиров в свою очередь попросил укрепить взаимоотношения в сфере туризма и уже этим летом организовать для жителей нашей республики туры в Узбекистан. Также поднял на оперативном совещании глава и вопрос внутреннего туризма, скорее, даже сделал заявление относительно геопарка «Торатау».

Я вот публично хочу объявить: я с местными жителями там поговорил, с учеными я уже переговорил сегодня с утра. Мы сабантуй большой на территории Торатау больше проводить не будем. 60 тысяч людей приходят, все вытаптывается и на горе, и вокруг. Давайте побережем, это жемчужина на самом деле. Лучше мы создадим условия, кто хочет, приезжает. А для проведения больших массовых событий Торатау как точку вычеркиваем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Аграрии республики уже скоро приступят к кормозаготовительной компании. О том, как обстоят дела на селе, доложил министр сельского хозяйства. Яровой сев проведен более чем на 70 процентах запланированных площадей. Работы на прошлой неделе пришлось притормозить из-за дождей. При этом местами прошел град, а ночью наблюдались заморозки.

Заморозки и снег у нас Абзелил, Белорецк, Учалы. Повреждения растений нет. По двум точкам – Янаул 320 процентов нормы осадков и Акъяр 243. Конечно, для Зауралья это очень много, давно таких дождей не было. Надеемся, что эта неделя будет завершающей, и ждем через неделю, пока, по прогнозам, будет тепло. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан