Итоги визита в Узбекистан и ограничения на Торатау: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Проводить сабантуи около шихана Торатау больше не будут. Об этом сегодня заявил Радий Хабиров. Масштабные мероприятия, по словам главы республики, негативно влияют на микроклимат геопарка. На еженедельном оперативном совещании в правительстве региона также озвучили итоги поездки делегации Башкортостана в Узбекистан.
23 мая отмечается Всемирный день борьбы – вида спорта, который с каждым годом становится в республике всё более популярным. В 2021-м в Уфе прошел чемпионат мира среди юниоров, а за два года до этого в столице Башкортостана состоялась закладка капсулы в основание будущего дворца борьбы. С ходом строительства в минувшие выходные ознакомился глава республики. Еженедельное оперативное совещание в правительстве началось со спортивной нотки. Поздравил глава республики и футбольную команду ФК «Уфа», которая благодаря победе над Казанью продолжит борьбу за выживание в Российской премьер-лиге.
От спортивной темы – к деловой, скорее, даже экономико-социально-культурной. Так можно в целом охарактеризовать поездку башкирской делегации в Узбекистан во главе с Радием Хабировым. Представители министерств и ведомств нашего региона, а также бизнес-сообщество на минувшей неделе укрепляли сотрудничество с зарубежным государством в разных сферах деятельности. Подписано 27 внешнеторговых контрактов, проведено порядка 300 встреч, достигнутые договоренности оцениваются предварительно в 200 миллионов долларов.
Эту поездку можно назвать самой масштабной бизнес-миссией в Узбекистан за все время сотрудничества двух республик. Впереди еще много новых взаимовыгодных контрактов, уверены в правительстве Башкортостана. Радий Хабиров в свою очередь попросил укрепить взаимоотношения в сфере туризма и уже этим летом организовать для жителей нашей республики туры в Узбекистан. Также поднял на оперативном совещании глава и вопрос внутреннего туризма, скорее, даже сделал заявление относительно геопарка «Торатау».
Аграрии республики уже скоро приступят к кормозаготовительной компании. О том, как обстоят дела на селе, доложил министр сельского хозяйства. Яровой сев проведен более чем на 70 процентах запланированных площадей. Работы на прошлой неделе пришлось притормозить из-за дождей. При этом местами прошел град, а ночью наблюдались заморозки.
Завершающий вопрос оперативного совещания в правительстве – подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов. В этом году в Башкортостане будут работать 156 пунктов проведения государственных экзаменов. Всё практически как и в доковидный период. Самыми популярными предметами, которые выбирают школьники Башкортостана во время ЕГЭ, являются профильная математика и обществознание.