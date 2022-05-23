В Давлеканово простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом

У нас в классе было три Артура, и его всегда называли Артуриком. Он был самый маленький, обаяшка, всегда улыбался. Когда рассказывал что-то, всегда приплясывал. Ребятам он запомнится таким – веселым, добрым.

Анастасия Дегтярёва, учительница Артура Батырова