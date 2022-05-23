В Давлеканово простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом

В Давлеканово простились с погибшим старшим лейтенантом Артуром Батыровым. На траурной церемонии собрались родные, близкие и земляки, приехал руководитель региона. Радий Хабиров попросил администрацию района принять меры по увековечению памяти военного.

Артур Батыров посмертно награждён орденом генерала Шаймуратова, его глава Башкортостана передал родителям старшего лейтенанта. Известно, что он погиб во время выполнения боевого задания на территории Украины. Знакомые вспоминают земляка как хорошего и искреннего человека.

Фото №1 - В Давлеканово простились с погибшим на Украине старшим лейтенантом

У нас в классе было три Артура, и его всегда называли Артуриком. Он был самый маленький, обаяшка, всегда улыбался. Когда рассказывал что-то, всегда приплясывал. Ребятам он запомнится таким – веселым, добрым.

Анастасия Дегтярёва, учительница Артура Батырова
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