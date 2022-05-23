Офтальмологи Уфы присоединились к Международной недели близорукости

Акция проводится по инициативе Австралийского глазного института имени Брайена Холдена. По словам специалистов, в 2020 году диагноз «близорукость» был выявлен более чем у 2,5 миллиардов человек, а к 2050 году показатель может достичь 5 миллиардов жителей планеты.

В зоне риска находятся дети. По данным статистики, среди всех учеников 9-11 классов близорукость присутствует более чем у половины. И если не наблюдаться у врачей, она может перерасти в патологию. Избежать тяжелых последствий можно, соблюдая простые правила.