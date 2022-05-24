В Уфе завершилось первенство России по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

В Уфе подошло к концу первенство России по греко-римской борьбе среди спортсменов до 16 лет памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Около 570 юных спортсменов из 65 регионов страны боролись за звание лучших. Сегодня прошли заключительные финальные схватки. Таким образом в Уфе отметили Международный день борьбы.

На глазах у мамы он не мог проиграть. Илья Кандалин перед финальной схваткой первенства России в Уфе особенно волновался. Не только потому, что соревнования проходили в родной республике, перед родными и близкими. Но и потому, что соперника по финальной схватке он долго не мог победить.

Очень сильно устал. Победы очень тяжело было достичь. Соперник попался очень сильный. Я с ним много раз боролся, очень много раз встречался. Но это моя первая победа над ним. Илья Кандалин, победитель первенства России по греко-римской борьбе

Победа Ильи Кандалина в весовой категории до 48 килограммов стала единственной для башкирской сборной. В перспективе ребятам этого возраста предстоит пополнить взрослый состав. Всего в башкирскую команду на первенстве России вошло 25 спортсменов. Среди них представители Белорецка, Октябрьского, Нефтекамска, Стерлитамака, Кумертау и Уфы. Результат – одно первое, одно второе и одно третье место.

Ребята выступили хорошо. Могли еще лучше выступить. Константин Кривошеев должен был выиграть здесь. Но, к сожалению, на последних минутах не удержал встречу, отдал. Но у него еще год в запасе есть. Думаю, дай бог, доберем. Алексей Зиманов, тренер сборной Башкортостана по греко-римской борьбе среди юношей

Среди гостей было много титулованных спортсменов. Среди них сразу два олимпийских чемпиона. Победитель Афинских игр Алексей Мишин и триумфатор Пекина Назир Манкиев.

Значимость турнира, сами понимаете, первенство России. Очень приятно, что оно проходит в Уфе. Тем более приурочили памяти заслуженного тренера России Владимира Алексеевича Бормана. В память о человеке, который очень много сделал для башкирской школы борьбы. Алексей Мишин, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

Башкирская школа борьбы за последние годы сделала большой шаг вперед. Об этом можно судить по результатам спортсменов, развитию инфраструктуры и по количеству проводимых соревнований.

Результаты говорят сами за себя. Стали появляться чемпионы мира среди молодежи, призеры Европы и мира. Проведение таких масштабных мероприятий дает о себе знать. Рост колоссальный. Дальше будет еще больше, я уверен. Василий Теплоухов, заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе