В Уфе завершилось первенство России по греко-римской борьбе памяти Владимира Бормана

В Уфе подошло к концу первенство России по греко-римской борьбе среди спортсменов до 16 лет памяти заслуженного тренера СССР Владимира Бормана. Около 570 юных спортсменов из 65 регионов страны боролись за звание лучших. Сегодня прошли заключительные финальные схватки. Таким образом в Уфе отметили Международный день борьбы.
На глазах у мамы он не мог проиграть. Илья Кандалин перед финальной схваткой первенства России в Уфе особенно волновался. Не только потому, что соревнования проходили в родной республике, перед родными и близкими. Но и потому, что соперника по финальной схватке он долго не мог победить.
Победа Ильи Кандалина в весовой категории до 48 килограммов стала единственной для башкирской сборной. В перспективе ребятам этого возраста предстоит пополнить взрослый состав. Всего в башкирскую команду на первенстве России вошло 25 спортсменов. Среди них представители Белорецка, Октябрьского, Нефтекамска, Стерлитамака, Кумертау и Уфы. Результат – одно первое, одно второе и одно третье место.
Среди гостей было много титулованных спортсменов. Среди них сразу два олимпийских чемпиона. Победитель Афинских игр Алексей Мишин и триумфатор Пекина Назир Манкиев.
Башкирская школа борьбы за последние годы сделала большой шаг вперед. Об этом можно судить по результатам спортсменов, развитию инфраструктуры и по количеству проводимых соревнований.
Всего участники первенства России памяти Владимира Бормана разыграли 15 комплектов наград. Эти соревнования прошли уже в 36-й раз. Статус первенства России они носят второй год подряд.