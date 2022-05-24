Эдуард Латыпов принял участие в фестивале «Спортивная волна»

Призеры Олимпийских игр и международных соревнований выбирают башкирские здравницы. В Гафурийском районе состоялся фестиваль «Спортивная волна». В мероприятии принял участие прославленный биатлонист, трехкратный бронзовый призер Игр в Пекине Эдуард Латыпов. Спортсмен отдыхает и восстанавливается после соревнований в санатории «Красноусольск» в Гафурийском районе.
Чистый воздух и живописный пейзаж – идеальные условия для соревнований по стрельбе из традиционного лука. Главное в этом виде спорта – соблюдение техники безопасности и желание учиться новому. Проверить себя на меткость мог любой желающий.
Соревнования фестиваля проходили по шести дисциплинам. Участники могли проверить свои силы сразу в нескольких из них. Специальным гостем мероприятия стал прославленный спортсмен, трехкратный призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов. После соревнований он восстанавливается на родной земле в Башкортостане, в одной из республиканских здравниц. Для подготовки к предстоящим сборам и летнему сезону биатлонист выбрал санаторий «Красноусольск», ведь для этого здесь созданы все условия.
Кроме соревнований здесь прошли игры и конкурсы с аниматорами, розыгрыши, семейные старты. Также были организованы угощения от кулинаров санатория.
Курорт «Красноусольск» – старейшая здравница Башкортостана, где все готово к приезду отдыхающих. Минеральные воды, природные грязи, лечебная база и опытные специалисты помогут восстановить здоровье. А для любителей спорта здесь оборудованы специальные площадки, которые уже опробовали участники соревнований.