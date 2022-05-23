В Башкирии предстанет перед судом бывший мэр города Туймазы

Бывший мэр города Туймазы предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Администрацией города обвиняемый руководил в начале 2010-х годов.

Фото №1 - В Башкирии предстанет перед судом бывший мэр города Туймазы

Роберт Лукманов предстанет перед судом за мошенничество с жилыми помещениями. В настоящее время мужчина отбывает наказание в колонии за другое преступление.

Следствие установило, что экс-мэр вместе с начальницей жилищного отдела незаконно переоформили нежилые помещения одного из городских общежитий в жилые и передали их людям, не имеющим права на соцжилье. Общий ущерб составил 5,3 миллиона рублей.

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