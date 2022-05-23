В Башкирии 27-летнему сбытчику наркотиков грозит до 20 лет тюрьмы

Сотрудниками полиции была пресечена деятельность 27-летнего жителя города Туймазы. Мужчина подозревается в сбыте наркотиков в городе Октябрьский. Предварительно установлено, что подозреваемый, нуждаясь в деньгах, искал заработок через интернет.

В один из мессенджеров он подал заявку и через некоторое время ему поступили инструкции. Мужчина поехал в Октябрьский на такси, где из тайника забрал наркотик и уехал обратно домой.