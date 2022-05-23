Роспотребнадзор рекомендовал избегать контакта с грызунами и приматами из-за серьезного заболевания

Роспотребнадзор рекомендовал жителям России избегать контактов с грызунами и приматами из-за оспы обезьян. Случаи заболевания на территории страны пока не выявлены.
"Чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", — говорится в пресс-релизе.
Особенно осторожными следует быть при посещении других стран, таких как Демократическая Республика Конго, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.
Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.