Роспотребнадзор рекомендовал избегать контакта с грызунами и приматами из-за серьезного заболевания

Роспотребнадзор рекомендовал жителям России избегать контактов с грызунами и приматами из-за оспы обезьян. Случаи заболевания на территории страны пока не выявлены.

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"Чтобы не заболеть, гражданам, посещающим эндемичные страны, следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", — говорится в пресс-релизе.

Особенно осторожными следует быть при посещении других стран, таких как Демократическая Республика Конго, Камерун, Центрально-Африканская Республика, Нигерия, Кот-д'Ивуар, Либерия, Сьерра-Леоне, Габон и Южный Судан.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это заболевание протекает легко, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых появляются осложнения.

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