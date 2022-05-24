В Башкирии сын нашёл пропавшего отца и его друзей

Накануне, 23 мая, в службу спасения поступило сообщение о пропаже трёх мужчин. 19 мая друзья уехали на рыбалку, но обратно не вернулись.
Мужчины выехали из Ишимбая к верховью реки Нугуш. 22 мая они должны были вернуться в город, однако перестали выходить на связь. Рыбаки передвигались на автомобиле «УАЗ».
Сотрудники полиции и службы спасения организовали розыскные мероприятия. Однако утром 24 мая им поступило сообщение о том, что все трое найдены живыми и здоровыми. Рыбаков нашёл сын одного из мужчин. Оказывается, у пропавших сломалась машина, поэтому планы пришлось серьёзно изменить.