В Башкирии сын нашёл пропавшего отца и его друзей

Накануне, 23 мая, в службу спасения поступило сообщение о пропаже трёх мужчин. 19 мая друзья уехали на рыбалку, но обратно не вернулись.

Мужчины выехали из Ишимбая к верховью реки Нугуш. 22 мая они должны были вернуться в город, однако перестали выходить на связь. Рыбаки передвигались на автомобиле «УАЗ».