В Уфе презентовали книгу «Алые зори моего Баймака»

В Уфе презентовали книгу юного литератора Ямиля Сайдалиева «Алые зори моего Баймака». Мероприятие прошло в творческой мастерской имени Мустая Карима в БашГУ.
Автор издания является победителем литературного конкурса журнала «Аманат» в 2019 году. Фонд имени Мустая Карима выступил тогда партнером конкурса, а после известия о трагической гибели талантливого 17-летнего юноши, выступил инициатором и спонсором издания сборника произведений Ямиля Сайдалиева. В книгу включены стихи, сказки, рассказы, статьи.