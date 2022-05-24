В Уфе презентовали книгу «Алые зори моего Баймака»

В Уфе презентовали книгу юного литератора Ямиля Сайдалиева «Алые зори моего Баймака». Мероприятие прошло в творческой мастерской имени Мустая Карима в БашГУ.

Автор издания является победителем литературного конкурса журнала «Аманат» в 2019 году. Фонд имени Мустая Карима выступил тогда партнером конкурса, а после известия о трагической гибели талантливого 17-летнего юноши, выступил инициатором и спонсором издания сборника произведений Ямиля Сайдалиева. В книгу включены стихи, сказки, рассказы, статьи.

В пять-шесть лет он уже начал по-своему творить, писать, сочинять. Сначала он сказки сочинял, рассказы, потом стихотворения. Это такая работа, такой труд, такое уважение. Будет жить память о моем сыне.

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