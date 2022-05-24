В Уфе презентовали книгу «Алые зори моего Баймака»

В пять-шесть лет он уже начал по-своему творить, писать, сочинять. Сначала он сказки сочинял, рассказы, потом стихотворения. Это такая работа, такой труд, такое уважение. Будет жить память о моем сыне.

Фаниза Султанова, мама Ямиля Сайдалиева